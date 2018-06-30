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ЮНЕСКО включил четыре новых объекта в Список всемирного наследия
30.06.2018 16:56

В субботу, 30 июня, Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит с 24 июня в Манаме под председательством шейхи Хаи Рашид Аль Халифы, включил четыре новых объекта в Список Всемирного наследия. Об этом сообщили в прес-службе ЮНЕСКО.

Рассмотрение новых объектов на включение в Список продолжится до 1 июля включительно. Сама же 42-я сессия Комитета Всемирного наследия продлится до 4 июля.

Известно, что в список Всемирного наследия были включены следующие объекты:

  • Комплексы в стиле викторианской готики и арт-деко в Мумбае (Индия). 
  • Сасанидский археологический ландшафт в провинции Фарс (Исламская Республика Иран). 
  • Скрытые христианские объекты в регионе Нагасаки (Япония).
  • Санса, буддийские горные монастыри в Корее (Республика Корея). 

Как сообщал svodka.net, исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение по Крыму, дающее возможность разместить мониторинговую миссию и охранять памятники культуры на оккупированном полуострове.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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