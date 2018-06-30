|ЮНЕСКО включил четыре новых объекта в Список всемирного наследия
|30.06.2018 16:56
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В субботу, 30 июня, Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит с 24 июня в Манаме под председательством шейхи Хаи Рашид Аль Халифы, включил четыре новых объекта в Список Всемирного наследия. Об этом сообщили в прес-службе ЮНЕСКО.
Рассмотрение новых объектов на включение в Список продолжится до 1 июля включительно. Сама же 42-я сессия Комитета Всемирного наследия продлится до 4 июля.
Известно, что в список Всемирного наследия были включены следующие объекты:
Как сообщал svodka.net, исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение по Крыму, дающее возможность разместить мониторинговую миссию и охранять памятники культуры на оккупированном полуострове.
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