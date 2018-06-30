Водохозяйственные организации принимают меры по минимизации последствий паводков в Украине, чтобы предотвратить негативные последствия. В частности, откорректирован режим работы Днестровского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства водных ресурсов Украины, передает .

"В течение суток наблюдался подъем воды на реках бассейнов Днестра, Прута и Серета. С целью предупреждения негативных последствий от прохождения паводка водохозяйственными организациями принимаются меры по минимизации их последствий", - говорится в сообщении.

В частности, проводятся восстановительные работы на гидротехнических сооружениях.

"Задействовано 2 ед. техники и 22 человека. Вложено 1200 мешков с гравийно-песчаной смесью и засыпано 11 м3 негабаритного камня. Это позволило предупредить разрушение дамбы, которая защищает село Подлесье Тисменицкого района", - уточнили в агентстве.

Тем временем в Стрыйском районе Львовской области, с.Заречное, река Турьянка вышла из берегов, в результате чего остаются подтопленными 40 приусадебных участков и 20 отдельных зданий.

На месте происшествия проводится откачка воды из зданий, а также ведется постоянный мониторинг ситуации.

"По информации Тернопольского облводресурсов остаются подтопленными 2 подвальных помещения частных домохозяйств в Чертковском районе и Гусятинского района", - отметили в ведомстве.

Кроме того, чтобы минимизировать последствия паводка на территории республики Молдова и Одесской области, Госагенство откорректировало режим работы Днестровского водохранилища.

Напомним, из-за интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города. Из подтопленных домов эвакуировали 16 человек, из которых 3 передали медицинским работникам.





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