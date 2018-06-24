Работавший в посольстве Ватикана в Вашингтоне прежний дипломат был приговорен судом к пяти годам лишения свободы за хранение и распространение детской порнографии. Об этом сообщает AP.

Обвиняемый признался, что распространял и хранил детскую порнографию во время, как он заявил, периода "хрупкости" и кризиса.

Согласно словам осужденного, такой период у него случился в связи с переводом на работу в посольство Ватикана в Вашингтоне.

Глава Трибунала Джузеппе Далла Торре зачитал приговор 23 июня после судебного процесса, который закончился тем, что обвиняемый обратился в суд с просьбой о смягчении наказания.

По его словам, этот случай был лишь "ударом на дороге священнического призвания, которое он действительно любил".

В то же время судья заявил, что Капелла продолжал сохранять детское порно даже после того, как был отозван Ватиканом летом прошлого года.

Прокуроры просили суд назначить для обвиняемого заключения сроком более чем пять лет.

Следует отметить, что в телефоне экс-дипломата хранилось около 40 фотографий и фильмов с детской порнографией.

Как сообщал svodka.net ранее, семейная пара, которая снимала видео порнографического характера с собственной дочерью в возрасте четырех лет , приходится друг другу двоюродными братом и сестрой.

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