В субботу, 30 июня, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз призвал партнеров по Североатлантическому альянсу - Германию, Францию ​​и Испанию увеличить расходы на оборону. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"НАТО это очень интересно, мы посмотрим, что там будет происходить. Германия должна тратить больше денег, также как Испания и Франция. Несправедливо то, как они относятся к США", - подчеркнул американский президент и добавил, что расходы США диспропорционально выше взносов всех других членов альянса.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что государство не сможет достичь поставленной задачи довести оборонный бюджет до 2% ВВП к 2024 году. Трамп заявил, что Германия недостаточно финансирует НАТО.

Как сообщал svodka.net ранее, посол Соединенных Штатов Америки в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший ушел с поста в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о европейских союзниках Америки.

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