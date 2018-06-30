Работы по откачке воды завершены в 23 хозяйствах в Чернигове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области, передает .

"По состоянию на 15:00 для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 19 единиц техники, 2 резиновых лодки, 13 мотопомп и 62 человека личного состава У ГСЧС Украины в области. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников", – говорится в сообщении.

В ходе проведения работ по ликвидации подразделения ГУ ГСЧС в Черниговской области эвакуировали 16 человек, из которых 3 передали работникам медицинской помощи. Работы по откачке воды завершены в 23 хозяйствах.

"В городе частично остаются подтоплены 19 улиц. Также произошло частичное разрушение стен жилых домов по ул. Толстого, 7 и Текстильщиков, 23 и частичное разрушение дорожного покрытия возле автомобильного моста через реку Белоус в Черниговском районе. Движение по автодороге не нарушено, ремонтные работы дорожного покрытия будут проводиться с понедельника", – уточнил в ГСЧС.

Ликвидация последствий подтопления продолжается.

Напомним, из-за интенсивных осадков произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах Чернигова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира