В феврале 2018 года президент Польши Анджей Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона об Институте нацпамяти с фразами "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Представитель суда Якуб Козловский отметил, что данные положения будут рассмотрены. 26 января польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти Фото: ЕРА Он отметил, что из закона не убрали часть норм, которые просил проверить президент Польши Анджей Дуда."Они подлежат рассмотрению в соответствии с положениями Закона об организации и процедурах в Конституционном трибунале", – сообщил Козловский.26 января польский Сейм проголосовал за поправки к закону об Институте национальной памяти. Документ одобрил польский Сенат. 6 февраля Дуда подписал инициативу и отправил ее в Конституционный суд, чтобы тот проверил, не ограничивает ли она свободу слова и убеждений.Поправки предусматривают уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Запрещается использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Германией Польши.Также закон устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Любой гражданин страны или иностранец, нарушивший эти нормы, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет. Исключение сделано для художественных произведений и научных дискуссий.Дуда попросил суд проверить статьи закона, в которых говорится, что "преступлениями украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничающих с Третьим рейхом, являются акты, совершенные украинскими националистами в 1925–1950 годах, с применением насилия, террора или других форм нарушения прав человека в отношении отдельных лиц или групп населения"Согласно закону, "преступлениями украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничающих с Третьим немецким рейхом, является также участие в уничтожении еврейского населения и геноцид граждан Польской Республики в районах Волыни и Восточной Малопольши".Документ осудили Украина, США, Израиль и Франция. В ОБСЕ посчитали, что он ограничивает свободу выражения взглядов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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