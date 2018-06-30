Известная украинская певица, победительница песенного шоу "Евровидение 2016" и молодая мама Джамала показала милую семейную идиллию на своей страничке в Instagram, пишет .

Так, совсем недавно они с мужем приняли участие в благотворительном проекте "Семейные комнаты" и поделились этой радостной новостью с фолловерами.

"Підтримали з благодійний проект « сімейний благодійний пікнік « і в рамках цього проекту , проект "сімейні кімнати". Есть такой проект - "Сімейні кімнати". Организаторы этого проекта хотят открыть комнаты в областных больницах. Областные больницы это там, где лежат детки из сел и городов области. И где их мамы спят на стульях. А папы и бабушки даже не приезжают помочь маме и ребенку, т.к. на отель или квартиру снять денег нет(. А в этих комнатах и спать можно, и еду погреть, и постирать, и забрать ребенка из палаты хотя на время...Короче, нужное дело! Святое!" . - подписала милые снимки знаменитость.

"Неймовірно личить материнство, прям розквітла)))", "Дуже гарні)", "Вы красивущая пара!Так держать", "Семья- это святое! Умнички, пример семьи", "Чудовий задум! Дякую за небайдужість!!!", "Ви просто супер" - завалили комплиментами счастливую пару фанаты.

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