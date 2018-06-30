На трассе Киев-Чернигов в районе села Скибин Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и крупногабаритный грузовик. Фотографию ДТП обнародовал Сергей Антоненко в соцсети Facebook, передает

На фото видно, что легковушку разорвало пополам.

В пресс-службе ГУ НП в Киевской области сообщили, что данных о пострадавших в ДТП в районе Скибина нет.

"Информации о пострадавших нет, на месте работает патрульная полиция города Киева", - отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, на автотрассе Харьков-Симферополь произошло столкновение двух грузовиков.

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