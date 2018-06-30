В понедельник, 2 июля, туристическая компания вернет из Туниса в Украине всех туристов, которые там вынужденно находятся уже несколько дней. Об этом на своей странице в Facebook сообщила туристическая компания "Оазис Тревел Украина", передает

"В результате переговоров руководства нашей компании с Министерством экономического развития и торговли Украины и компанией "Авиакомпания Браво" было достигнуто соглашение о том, что в понедельник, 2 июля 2018 года будут выполнены 5 рейсов по маршруту Тунис - Украина с целью возвращения туристов, находящихся в Тунисе", - сообщили в компании.

При этом туристам, которые находятся в Тунисе и ожидают вылета в Украину, пообещали проживания в отелях Туниса за счет компании до момента вылета.

Также в туркомпании пообещали, что предоставят информацию о расписании рейсов дополнительно.

При этом министр инфраструктуры Владимир Омелян подтвердил договоренности: "По итогам достигнутых договоренностей, "Авиакомпания Браво" за свои деньги заберет и отвезет в понедельник, 2 июля, всех отдыхающих домой. Туроператор "Оазис Тревел" за свои деньги должен разместить всех украинцев в отелях Туниса до понедельника".

При этом министр отметил, что "уже вывезли более 650 человек, еще 800 заберут в понедельник".

По его словам, возникшая ситуация обусловлена ​​"значительной задолженностью туроператора перед авиакомпанией".

"После переговоров с участием двух министерств и Госавиаслужбы "Авиакомпания Браво" согласилась взять на себя расходы, связанные с возвратом украинцев домой, после чего они должны быть возмещены туроператором", - добавил он.

Напомним, украинские туристы не смогли вернуться из Туниса домой.

После инцидента в Министерстве иностранных дел призвали украинцев тщательно планировать свои путешествия за границу и внимательно выбирать туроператора.





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