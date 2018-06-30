|Застрявших в Тунисе туристов пообещали вернуть в Украину за два дня
|30.06.2018 17:19
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В понедельник, 2 июля, туристическая компания вернет из Туниса в Украине всех туристов, которые там вынужденно находятся уже несколько дней. Об этом на своей странице в Facebook сообщила туристическая компания "Оазис Тревел Украина", передает
"В результате переговоров руководства нашей компании с Министерством экономического развития и торговли Украины и компанией "Авиакомпания Браво" было достигнуто соглашение о том, что в понедельник, 2 июля 2018 года будут выполнены 5 рейсов по маршруту Тунис - Украина с целью возвращения туристов, находящихся в Тунисе", - сообщили в компании.
При этом туристам, которые находятся в Тунисе и ожидают вылета в Украину, пообещали проживания в отелях Туниса за счет компании до момента вылета.
Также в туркомпании пообещали, что предоставят информацию о расписании рейсов дополнительно.
При этом министр инфраструктуры Владимир Омелян подтвердил договоренности: "По итогам достигнутых договоренностей, "Авиакомпания Браво" за свои деньги заберет и отвезет в понедельник, 2 июля, всех отдыхающих домой. Туроператор "Оазис Тревел" за свои деньги должен разместить всех украинцев в отелях Туниса до понедельника".
При этом министр отметил, что "уже вывезли более 650 человек, еще 800 заберут в понедельник".
По его словам, возникшая ситуация обусловлена "значительной задолженностью туроператора перед авиакомпанией".
"После переговоров с участием двух министерств и Госавиаслужбы "Авиакомпания Браво" согласилась взять на себя расходы, связанные с возвратом украинцев домой, после чего они должны быть возмещены туроператором", - добавил он.
Напомним, украинские туристы не смогли вернуться из Туниса домой.
После инцидента в Министерстве иностранных дел призвали
украинцев тщательно планировать свои путешествия за границу и
внимательно выбирать туроператора.