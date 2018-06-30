|Популярная российская певица заявила о болезни и уходе со сцены
|30.06.2018 17:19
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Популярная российская певица МакSим (Марина Абросимова), которая в прошлом году попала в базу преступников "Миротворца" из-за концертов в оккупированном Россией Крыму, заявила об уходе со сцены из-за болезни, пишет со ссылкой на .
Певица отпраздновала свое 35-летие и заявила, что у нее начались проблемы со здоровьем, следовательно она уходит на несколько месяцев со сцены, чтобы лечиться и восстанавливаться.
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