30 июня в 17.00 на чемпионате мира стартует степень плей-офф: в матче 1/8 финала в Казани встретятся сборные Франции и Аргентины. Лионель Месси и его команда, с большим трудом занявшая второе место в группе, попытаются реабилитироваться в игре с финалистом Евро 2016. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Франция и Аргентина встречаются на чемпионате мира впервые с 1978 года Фото: ЕРА // // Главный арбитр матча – Алиреза Фагани (Иран).По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является сборная Франции. Компания William Hill принимает ставки на проход французов в 1/4 финала с коэффициентом 1,61, на проход Аргентины – 2,25. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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