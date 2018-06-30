Канцлер Германии Ангела Меркель получила согласие 14 стран ЕС об ускорении процедуры возврата мигрантов. Об этом говорится в обращении канцлера и лидера ХДС к лидерам партий и фракций СДПГ и ХСС, сообщает Deutsche Welle, передает

Как отмечается, в документе говорится о таких странах, как Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Отмечается, что документ состоит из восьми страниц. Согласно ему, Меркель хочет размещать искателей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, в специальных "якорных центрах". Указано, что канцлер сообщила коалиционным партнерам о результатах переговоров во время отдельных телефонных разговоров.

Спор из-за политики в отношении беженцев вспыхнул в Германии в конце весны. Речь идет о противостоянии внутри союза консервативных сестринских партий ХДС и ХСС. Глава МВД и руководитель ХСС Хорст Зеехофер не хочет пускать в Германию тех иностранцев, чьи ходатайства об убежище уже зарегистрированы в других странах Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая возглавляет ХДС, выступает за совместное европейское решение этого вопроса.

Напомним, Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС в отношении беженцев.

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