Туроператор Oasis Travel взял у своих клиентов деньги за услуги, но
не предоставил их, отметил министр инфраструктуры Украины Владимир
Омелян. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Омелян:
Будет обращение в ГПУ Фото: Юрий Голик / Facebook "Это
возмутительный случай. Я буду рекомендовать Минэкономразвития
лишить этого туроператора лицензии. Будет обращение в ГПУ
(Генеральная прокуратура Украины. – ), чтобы
возбудить уголовное дело, потому что мы имеем случай с банальным
мошенничеством – когда деньги получены, а услуги не
предоставлены", – сказал он.По словам министра, 650 туристов
вывезла в Украину за свой счет авиакомпания Bravo Airways, с
которой у Oasis Travel конфликт.С утра 28 июня около 300
туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Часть из них
находится в аэропорту Монастир, другую группу отвезли в гостиницу
города Сус.Авиакомпания Bravo Airways и турфирма Oasis Travel
обвиняют друг друга в невыполнении обязательств, что привело к
задержкам с вылетами.Туристов посетил консул Украины в
Тунисе.
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