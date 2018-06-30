Туроператор Oasis Travel взял у своих клиентов деньги за услуги, но не предоставил их, отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Омелян: Будет обращение в ГПУ Фото: Юрий Голик / Facebook "Это возмутительный случай. Я буду рекомендовать Минэкономразвития лишить этого туроператора лицензии. Будет обращение в ГПУ (Генеральная прокуратура Украины. – ), чтобы возбудить уголовное дело, потому что мы имеем случай с банальным мошенничеством – когда деньги получены, а услуги не предоставлены", – сказал он.По словам министра, 650 туристов вывезла в Украину за свой счет авиакомпания Bravo Airways, с которой у Oasis Travel конфликт.С утра 28 июня около 300 туристов из Украины не могли вылететь из Туниса. Часть из них находится в аэропорту Монастир, другую группу отвезли в гостиницу города Сус.Авиакомпания Bravo Airways и турфирма Oasis Travel обвиняют друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам с вылетами.Туристов посетил консул Украины в Тунисе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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