В ходе последнего раунда переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о режиме прекращения огня с 1 июля. В ОРДЛО заявили, что готовы к соблюдению перемирия. Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но оно постоянно нарушается Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "Была достигнута договоренность о начале "хлебного" перемирия с 1 июля 2018 года. Со своей стороны заверяем о полной готовности к соблюдению данного решения", – заявил Безсонов. 27 июня пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о договоренности сторон о прекращении огня на Донбассе с 1 июля.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но оно постоянно нарушается. В последний раз режим тишины должен был начать действовать 30 марта, однако боевики сорвали его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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