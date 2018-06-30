Российский политолог Глеб Павловский считает, что российские власти могут принять решение дать умереть украинскому политзаключенному Олег Сенцову, который объявил голодовку в колонии РФ. Сенцов содержится в российском Лабытнанги Фото: ЕРА "Логики здесь искать нельзя. Должна возникнуть ситуация, в которой власть вынуждена действовать логично, так или иначе. Пока с ее точки зрения эта ситуация не возникла. Но дело неумолимо движется к тому, что человек умрет. Он просто не дождется выбора Кремлем удобного момента для того, чтобы совершить акт гуманизма", – сказал он.По словам политолога, рассчитать этот момент "очень трудно"."На этом уровне голодания начинается парадоксальная реакция организма, и просто даже выход тоже небезопасен. Поэтому здесь проблема", – отметил Павловский.Он считает, что решение по Сенцову в Кремле еще не принято."Решение не принято – это значит, что решают – может быть дать ему умереть", – сказал политолог.Режиссер был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К режиссеру не допускают украинского омбудсмена Людмилу Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить основанием для такой меры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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