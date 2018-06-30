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Политолог Павловский о Сенцове: Он просто не дождется выбора Кремлем удобного момента, чтобы совершить акт гуманизма
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30.06.2018 17:45
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Российский политолог Глеб Павловский считает, что российские власти
могут принять решение дать умереть украинскому политзаключенному
Олег Сенцову, который объявил голодовку в колонии РФ. Сенцов
содержится в российском Лабытнанги Фото: ЕРА "Логики здесь искать
нельзя. Должна возникнуть ситуация, в которой власть вынуждена
действовать логично, так или иначе. Пока с ее точки зрения эта
ситуация не возникла. Но дело неумолимо движется к тому, что
человек умрет. Он просто не дождется выбора Кремлем удобного
момента для того, чтобы совершить акт гуманизма", – сказал
он.По словам политолога, рассчитать этот момент "очень трудно"."На
этом уровне голодания начинается парадоксальная реакция организма,
и просто даже выход тоже небезопасен. Поэтому здесь
проблема", – отметил Павловский.Он считает, что решение по
Сенцову в Кремле еще не принято."Решение не принято – это
значит, что решают – может быть дать ему умереть", –
сказал политолог.Режиссер был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской
области. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат
политзаключенного Дмитрий Динзе сообщил, что у
Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на
13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. К
режиссеру не допускают украинского омбудсмена Людмилу
Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.
Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить
основанием для такой меры.
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