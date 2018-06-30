Обвал бетонного фундамента произошел в с. Подзверинец Львовской области, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области, передает .

"30 июня в 15:33 к спасателям поступило сообщение о том, что во время реконструкции здания произошло обрушение бетонного фундамента в с. Подзверинец на ул. Подлесная, 38, Городокского района. В результате обрушения под обломки попал человек", – говорится в сообщении.

С помощью штыковых лопат спасатели вместе с местными жителями извлекли тело мужчины из-под фундамента.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в польском Вроцлаве на строительной площадке погиб рабочий из Украины – на него упали элементы лестницы.

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