Российский политолог Игорь Эйдман от имени спикера МИД РФ Марии Захаровой заявил, что "теперь братва всех стран будет знать, что наш пахан – вор авторитетный". Речь идет о встрече президентов США и РФ Данальда Трампа и Владимира Путина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Президенты США и РФ должны встретиться 16 июля Фото: ЕРА "Братва, балдеем по-черному! Наш пахан ихнему пахану стрелку забил. Тот вначале хорохорился, понты кидал. А потом как лох, опустив балду, потащился на правеж. Его и так прокуроры прессуют. А у нашего есть чем за горло взять. Теперь братва всех стран будет знать, что наш пахан – вор властный. Никто на нас гавкнуть не посмеет. А то заладили, мол, Крым у соседей не по понятиям скрысятничали, на Донбассе беспредельничаем, в Сирии мокруху развели. Сейчас все падлы заткнутся. У кого хочешь будем воровать, кого захотим – уроем", – написал он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1917069198356050&id=100001589654713 На вопрос одного из комментаторов, действительно ли так сказала Захарова, Эйдман ответил: "Ну нет, я немного приукрасил". https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1917069198356050&id=100001589654713 На брифинге 29 июня Захарову спросили о встрече Путина и Трампа, на что она ответила, что МИД не комментирует саммиты в силу распределения функциональных обязанностей."Рекомендую всем не употреблять такие термины, как "прорывные встречи", "прорывы" и так далее. Предлагаю довольно прагматично и реалистично относиться к этим встречам. Российско-американские отношения давно готовы к проведению целого ряда встреч на различных уровнях. Этого требует двусторонняя повестка", – сказала она.Переговоры президентов США и РФ состоятся 16 июля. Глава Белого дома, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что сша путина трампа братва Теги: мир