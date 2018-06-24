Представители полиции Лондона освободили из-под стражи 29-летнего гражданина Финляндии. напомним, что его ранее задержали в аэропорту Хитроу поскольку его подозревали в подготовке теракта. Эта информация принадлежит представителям Скотланд-Ярда. Обратим внимание, что это уже третий случай задержания граждан Финляндии по причине подозрения в подготовке теракта.

Так, два года тому назад, 2016 год, задержали студента из Сомали, у которого гражданство Финляндии. Год назад, 2017 год, осудили двух мужчин, у которых были паспорта Финляндии и Великобритании.

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