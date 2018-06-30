В Великобритании празднование Дня Вооруженных сил в 2019 году пройдет в Солсбери. Таким образом британское правительство хочет отдать налог уважения городу, который боролся с последствиями отравления нервно-паралитическим веществом бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, передает The Guardian.

Согласно ее словам, Солсбери - "самое подходящее" для этого случая место.

"Реакция военных на атаку нервно-паралитическим веществом достойна награды. Проведя здесь День Вооруженных сил в следующем году, мы также отметим огромную стойкость и дух Солсбери и продемонстрируем, что город открыт для бизнеса. Это замечательный город, с богатой военной историей, который является прекрасным местом для посещения", - сказала Мэй.

Спортивные соревнования "Игры непокоренных-2019" также планируется проводить в Солсбери.

Как сообщал svodka.net ранее, британские медики из больницы в Солсбери не ожидали , что им удастся вылечить отравленного бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

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