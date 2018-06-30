В Кишиневе в ночь на 30-е июня застрелили сына известного в Молдове политолога, сообщает со ссылкой на .

В правоохранительных органах рассказали, что 30-летний Теодор Цэрану, сын Анатолия Цэрану, был застрелен в собственной квартире.

По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт, в результате которого началась перестрелка. На теле убитого нашли три огнестрельных ранения.

В квартире, где произошло убийство, был обнаружен пистолет марки CZ-858, а также задержан 32-летний мужчина. Задержанный владел им законно.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Следует отметить, что отец убитого — известный политический аналитик в Молдове, 66-летний Анатол Цэрану. Он был послом Республики Молдова в Москве. В свое время политолог входил в руководство партии «Наша Молдова». Сейчас Цэрану исполняет обязанности директора кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon.

Анатол Цэрану часто комментировал события, происходящие в Молдове и Украине.

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