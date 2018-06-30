В первом матче стадии 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в РФ
сборная Франции со счетом 4:3 выиграла у сборной Аргентины. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Мбаппе (номер 10)
забил аргентинцам два мяча Фото: ЕРА Поединок проходил в
Казани.Счет на 13-й минуте открыл с пенальти француз Антуан
Гризманн. На 41-й минуте его сравнял Анхель Ди Мария.На 48-й минуте
вперед вышли аргентинцы, отличился Габриэль Меркадо. После этого
забивали французы: один раз Бенжамен Павар (57-я минута) и дважды
Киллиан Мбаппе (64-я и 68-я минуты).В компенсированное время
отставание в счете до минимума сократил аргентинец Серхио
Агуэро.Онлайн-трансляцию матча вело издание "ГОРДОН".Сборная
Франции стала первым червертьфиналистом ЧМ 2018. Сегодня состоится
еще один поединок стадии 1/8 финала, сыграют Уругвай и Португалия.
С победителем этой пары Франция сыграет 6 июля.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира