Правоохранители задержали жителя Донецка, который ранее служил на стороне боевиков "ЛНР". Мужчина пытался попасть в Харьков, чтобы оформить загранпаспорт. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Луганской области, передает .

"37-летнего жителя города Донецка задержали оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области на подконтрольной Украине территории. Мужчина пытался попасть в г. Харьков для оформления загранпаспорта", - говорится в сообщении.

Как рассказал задержанный, в мае 2015 году он был вынужден пойти на службу к боевикам, ведь в Донецке, где он живет с семьей, боевики, которые оккупировали город, пытались "отжать" у него жилье. Мужчина прослужил 6 месяцев радиотелефонистом в роте незаконного вооруженного формирования "ЛНР" в Алчевске и уволился по собственному желанию.

"Увольнение из рядов боевиков мужчина объясняет тем, что его жена в это время должна была родить ребенка, и он, понимая последствия своего пребывания в НЗФ, решил уйти, пока их подразделение еще не участвовало в боевых действиях и на его совести нет человеческой крови", - отметили в полиции.

После освобождения мужчина вернулся в оккупированный Донецк. Там начал заниматься частным делом, а именно перевозкой людей.

"Но, учитывая то, что заработанных этим делом денег хватало только на продукты питания, он решил выехать на подконтрольную украинской власти территорию в г. Харьков, сделать себе загранпаспорт, и поехать на заработки в Польшу", - уточнили в ГУНП.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.

Напомним, СБУ задержала бывшего боевика "ЛНР". Он дал показания присутствия российских военных на временно оккупированных территориях.

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