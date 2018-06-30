По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в Европу мигранты из Африки массово устремились из-за бомбардировок НАТО. Лавров: У меня появилась интересная мысль касательно отношений НАТО и ЕС Фото: mid.ru "Я наблюдаю за событиями саммита ЕС, который сейчас проходит, в частности, за дискуссиями по миграционным вопросам. У меня появилась интересная мысль касательно отношений НАТО и ЕС. Страны НАТО активно бомбили Ливию, превратив ее в своего рода "черную дыру", из которой потоки нелегальных мигрантов устремились в Европу. А теперь ЕС вынужден "убирать" за НАТО", – сказал он.Ночью 29 июня лидеры стран Евросоюза договорились усилить внешний близкий контроль и увеличить финансирование для Турции, Марокко и стран Северной Африки, которые принимают беженцев.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс. мигрантов (погибло или пропало без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло 54 352 мигранта, погибло или пропало без вести – 972.В 2011 году в результате революции в Ливии был свергнут режим полковника Каддафи, находившегося у власти с 1969 года. Совбез ООН утвердил международную военную операцию в Ливии, где началось восстание против правительства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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