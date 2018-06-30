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Лавров о мигрантах: ЕС вынужден "убирать" за НАТО
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30.06.2018 18:25
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По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в Европу
мигранты из Африки массово устремились из-за бомбардировок НАТО.
Лавров: У меня появилась интересная мысль касательно отношений НАТО
и ЕС Фото: mid.ru "Я наблюдаю за событиями саммита ЕС, который
сейчас проходит, в частности, за дискуссиями по миграционным
вопросам. У меня появилась интересная мысль касательно отношений
НАТО и ЕС. Страны НАТО активно бомбили Ливию, превратив ее в своего
рода "черную дыру", из которой потоки нелегальных мигрантов
устремились в Европу. А теперь ЕС вынужден "убирать" за
НАТО", – сказал он.Ночью 29 июня лидеры стран Евросоюза
договорились усилить внешний близкий контроль и увеличить
финансирование для Турции, Марокко и стран Северной Африки, которые
принимают беженцев.Острый миграционный кризис в Европе возник в
связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По
информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение
2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн
мигрантов.По данным Международной организации по
миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс.
мигрантов (погибло или пропало без вести – 5143), в
2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло
54 352 мигранта, погибло или пропало без вести – 972.В 2011
году в результате революции в Ливии был свергнут режим полковника
Каддафи, находившегося у власти с 1969 года. Совбез ООН
утвердил международную военную операцию в Ливии, где началось
восстание против правительства.
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