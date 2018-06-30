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ЧМ 2018. Франция – Аргентина 4:3. Онлайн-трансляция
30.06.2018 18:33
30 июня на чемпионате мира началась степень плей-офф. В зрелищном матче 1/8 финала сборная Франции со счетом 4:3 обыграла Аргентину. Издание "ГОРДОН" вело текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Франция прошла Аргентину и встретится в четвертьфинале с Уругваем или Португалией Фото: ЕРА // // Главный арбитр матча – Алиреза Фагани (Иран).По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является сборная Франции. Компания William Hill принимает ставки на проход французов в 1/4 финала с коэффициентом 1,61, на проход Аргентины – 2,25.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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