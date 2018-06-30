30 июня на чемпионате мира началась степень плей-офф. В зрелищном
матче 1/8 финала сборная Франции со счетом 4:3 обыграла Аргентину.
Издание "ГОРДОН" вело текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Франция прошла
Аргентину и встретится в четвертьфинале с Уругваем или Португалией
Фото: ЕРА //
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Главный арбитр матча – Алиреза Фагани (Иран).По мнению
букмекеров, фаворитом противостояния является сборная Франции.
Компания William Hill принимает ставки на проход французов в 1/4
финала с коэффициентом 1,61, на проход Аргентины – 2,25.
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