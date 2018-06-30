В субботу в результате интенсивных осадков в Чернигове затопило 90 частных домов на 20 улицах города, передает со ссылкой на .

"Уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуированы 16 человек, 3 - переданы медицинским работникам. Всего на месте работает 59 человек личного состава подразделений ДСНС области. Задействовано 18 единиц специальной техники, 2 резиновых лодки, 13 мотопомп", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Бороться с непогодой спасателям помогают 36 работников коммунальных служб и 15 единиц их техники.

Воду в городе продолжают откачивать. В районах области работают мобильно-оперативные группы для мониторинга ситуации.

В Украине в субботу, 30 июня, ожидают ухудшения погодных условий. Возможны грозы, ливни и град. В южных, центральных и восточных областях кое-где град и шквалы 15-20 м/с, в западных и северных районах страны сильные дожди, сообщают в пресс-службе ДСНС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира