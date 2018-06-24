|В Японии, префектура Осака, в результате землетрясения пострадали люди – восемь человек
|24.06.2018 16:54
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Речь идет о мощном землетрясении в японской префектуре Осака, в результате которого пострадали не менее восьми человек. Эти данные официально озвучили представители местных властей.К огромному сожалению у девятилетней девочки остановилось дыхание и сердце.
Несколько слов об эпицентре подземных толчков. Их магнитуда составила 6,1. Он расположился на севере префектуры. Это сейсмособытие было ощутимо в Осаке и иных городах, что расположены на западе Японии.
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