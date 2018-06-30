Решение Стокгольмского арбитражного суда касается цены газа по
"Ямальскому контракту", которую российский "Газпром" не соглашался
снижать, отметили в польской компании PGNiG. "Газпром" отказывался
снижать цену газа Фото: ЕРА В PGNiG утверждают, что
промежуточное решение суда отклонило возражения "Газпрома" на
снижение цены топлива. В контракте, по данным компании, была
прописана цифра, которая "значительно превышала цены на европейских
рынках"."На протяжении многих лет "Газпром" отвергал возможность
такого изменения", – отмечается в сообщении.Спор PGNiG и
"Газпрома" начался в Стокгольмском суде в 2016 году."Ямальский
контракт", подписанный в 1996 году, предусматривает поставку в
Польшу из РФ 10 млрд м³ газа в год. Соглашение действует до
2022 года.
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