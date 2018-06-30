Решение Стокгольмского арбитражного суда касается цены газа по "Ямальскому контракту", которую российский "Газпром" не соглашался снижать, отметили в польской компании PGNiG. "Газпром" отказывался снижать цену газа Фото: ЕРА В PGNiG утверждают, что промежуточное решение суда отклонило возражения "Газпрома" на снижение цены топлива. В контракте, по данным компании, была прописана цифра, которая "значительно превышала цены на европейских рынках"."На протяжении многих лет "Газпром" отвергал возможность такого изменения", – отмечается в сообщении.Спор PGNiG и "Газпрома" начался в Стокгольмском суде в 2016 году."Ямальский контракт", подписанный в 1996 году, предусматривает поставку в Польшу из РФ 10 млрд м³ газа в год. Соглашение действует до 2022 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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