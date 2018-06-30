В киевском "" решили судьбу вратаря Максима Коваля и полузащитника Сергея Рыбака.

По словам тренера Александра Хацкевича, 25-летний Коваль работать с командой U-21 и искать новый клуб, передает со ссылкой на .

Полузащитник "" Сергей Рыбалка также искать новую команду. Об этом сообщил главный тренер "" Александр Хацкевич.

"С Сергеем у нас состоялся откровенный разговор сразу после выхода команды из отпуска. И он мне прямо сказал: "Николаевич, я буду работать с молодежкой и искать себе новый клуб".

Все точки над "i" мы расставили сразу: человек честно обозначил свою позицию - и никаких вопросов у меня к Рыбаку не возникает ", - передает слова Хацкевича" Спорт-Экспресс в Украине ".

"Сивасспор" может выкупить договор 28-летнего Рыбаки в "".

Вторую часть сезона 17/18 Коваль провел в аренде за "Депортиво", сыграв только два матча. провел за турецкий клуб 22 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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