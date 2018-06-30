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В Крыму возбудили два уголовных дела против бежавшего в Киев крымского татарина Параламова
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30.06.2018 19:05
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Адвокаты крымского татарина Рената Параламова, которого в сентябре
прошлого года увезли из дома и пытали, собирают документы для того,
чтобы передать его дело в международные инстанции. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Сейчас Параламов живет в
Киеве Фото: ru.krymr.com "Буквально вчера я узнал, что военная
прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против
сотрудников ФСБ, которые проводили обыск у Рената Параламова, а
потом увезли его с мешком на голове и пытали. Однако в то же время
против Рената возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном
обороте взрывчатых веществ, боеприпасов", – рассказал
Курбединов.Он отметил, что крымские юристы собирают все необходимые
документы, чтобы передать дело Параламова и других похищенных
крымчан в международные инстанции, в том числе спецдокладчику ООН
по пыткам."Недавно мы говорили со спецдокладчиком ООН о тех пытках,
которым подвергаются в Крыму задержанные и те, кого увозят из дома
после обыска в неизвестном направлении. Подробно рассказали о деле
Рената Параламова и Решата Аметова. В ближайшее время мы
предоставим специальное обращение к спецдокладчику для того, чтобы
он мог предъявить претензии Российской Федерации", – добавила
адвокат Лиля Гемеджи.13 сентября 2017 года Параламова увезли в
неизвестном направлении после обыска в его
доме. Его обнаружили 14 сентября на автовокзале
Симферополя со следами побоев. Он рассказал, что над ним
издевались люди в форме ФСБ РФ.Спустя несколько дней после избиения
он выехал в Херсон, а затем – в Киев. По словам
Параламова, на админгранице с оккупированным Крымом его не
останавливали.Предприниматель из Нижнегорска Параламов рассказал,
что до 2014 года был администратором нескольких религиозных групп в
соцсетях.
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