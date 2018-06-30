Адвокаты крымского татарина Рената Параламова, которого в сентябре прошлого года увезли из дома и пытали, собирают документы для того, чтобы передать его дело в международные инстанции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сейчас Параламов живет в Киеве Фото: ru.krymr.com "Буквально вчера я узнал, что военная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, которые проводили обыск у Рената Параламова, а потом увезли его с мешком на голове и пытали. Однако в то же время против Рената возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, боеприпасов", – рассказал Курбединов.Он отметил, что крымские юристы собирают все необходимые документы, чтобы передать дело Параламова и других похищенных крымчан в международные инстанции, в том числе спецдокладчику ООН по пыткам."Недавно мы говорили со спецдокладчиком ООН о тех пытках, которым подвергаются в Крыму задержанные и те, кого увозят из дома после обыска в неизвестном направлении. Подробно рассказали о деле Рената Параламова и Решата Аметова. В ближайшее время мы предоставим специальное обращение к спецдокладчику для того, чтобы он мог предъявить претензии Российской Федерации", – добавила адвокат Лиля Гемеджи.13 сентября 2017 года Параламова увезли в неизвестном направлении после обыска в его доме. Его обнаружили 14 сентября на автовокзале Симферополя со следами побоев. Он рассказал, что над ним издевались люди в форме ФСБ РФ.Спустя несколько дней после избиения он выехал в Херсон, а затем – в Киев. По словам Параламова, на админгранице с оккупированным Крымом его не останавливали.Предприниматель из Нижнегорска Параламов рассказал, что до 2014 года был администратором нескольких религиозных групп в соцсетях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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