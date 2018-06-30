|Индия всколыхнули протесты из-за изнасилования семилетнего ребенка
|30.06.2018 19:10
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Тысячи людей вышли протест в центральной Индии на этой неделе, требуя смертной казни для нападавших, которые изнасиловали семилетнюю девочку. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
По данным полиции, тысячи людей устроили уличные протесты в восьми городах региона.
Как отметили в полиции, случай произошел, когда девочка ждала родителей, которые должны были ее забрать из школы. На видеоматериалах, полученных с камер соседних магазинов, видно ее с одним из обвиняемых, позже жертву без сознания нашли в близлежащих кустах.
Правоохранители сообщают, что за совершение преступления в городе Менсаур арестовали двух мужчин. Пострадавшую госпитализировали, она находится на лечении, сказали врачи.
Правительство Индии ввел смертную казнь за изнасилование девочек в возрасте до 12 лет и увеличение минимального наказания для тех, чьи жертвы были моложе 16 лет после изнасилования восьмилетней девочки и молодой женщины в двух штатах, что привело к публичным протестам.
Напомним, в мае в Индии задержали 14 человек по подозрению в изнасиловании и сожжении девочки-подростка.
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