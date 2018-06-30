Тысячи людей вышли протест в центральной Индии на этой неделе, требуя смертной казни для нападавших, которые изнасиловали семилетнюю девочку. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

По данным полиции, тысячи людей устроили уличные протесты в восьми городах региона.

Как отметили в полиции, случай произошел, когда девочка ждала родителей, которые должны были ее забрать из школы. На видеоматериалах, полученных с камер соседних магазинов, видно ее с одним из обвиняемых, позже жертву без сознания нашли в близлежащих кустах.

Правоохранители сообщают, что за совершение преступления в городе Менсаур арестовали двух мужчин. Пострадавшую госпитализировали, она находится на лечении, сказали врачи.

Правительство Индии ввел смертную казнь за изнасилование девочек в возрасте до 12 лет и увеличение минимального наказания для тех, чьи жертвы были моложе 16 лет после изнасилования восьмилетней девочки и молодой женщины в двух штатах, что привело к публичным протестам.

Напомним, в мае в Индии задержали 14 человек по подозрению в изнасиловании и сожжении девочки-подростка.

इरफान को जल्द से जल्द फाँसी हो इसके लिए पूरा मन्दसौर शहर बंद ओर जनता सड़को पर !!@ChouhanShivraj जी से मांग यही है कि बलात्कारी इरफान का मुकदमा फास्टट्रैक कोर्ट में चले और उसे जल्द से जल्द फांसी दी जाए!! pic.twitter.com/leUO4pwlKS — Mahesh Gupta (@imaheshgupta) 28 червня 2018 р.

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