Украина имеет силы для отражения возможного нападения в Азовском море, отметил командующий Военно-морскими силами страны Игорь Воронченко. Воронченко: ВМС начеку Фото: ВМС ЗС України / Facebook "Вернулся недавно из Бердянска и Мариуполя. Есть договоренность (правда, пока устная) о создании Азовской базы ВМС", – сказал он.Воронченко утвердительно ответил на вопрос, есть ли у Украины ресурсы для возможного отражения нападения в Азовском море."Могу заверить, что обстановку в Азовском море мы анализируем, контролируем, соответствующие контрмеры отработали. Силы для отражения возможного нападения имеем. ВМС начеку", – заявил командующий ВМС.18 мая Россия ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море из-за проведения боевых стрельб. Ограничения коснулись той части моря, которая расположена ближе к Запорожской и Донецкой областям Украины. Запрет действовал до 23 мая.18 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в Азовском море возможны провокации из-за усиления десантных возможностей России.Договор 2003 года предусматривает, что Азовское море, которое является внутренними водами Украины и РФ, разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Согласно документу, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.Соглашение о разграничении этого моря линией госграницы так и не было подписано. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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