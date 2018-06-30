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Есть договоренность о создании Азовской базы ВМС Украины – командующий силами Воронченко
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30.06.2018 19:13
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Украина имеет силы для отражения возможного нападения в Азовском
море, отметил командующий Военно-морскими силами страны Игорь
Воронченко. Воронченко: ВМС начеку Фото: ВМС ЗС України / Facebook
"Вернулся недавно из Бердянска и Мариуполя. Есть договоренность
(правда, пока устная) о создании Азовской базы ВМС", – сказал
он.Воронченко утвердительно ответил на вопрос, есть ли у Украины
ресурсы для возможного отражения нападения в Азовском море."Могу
заверить, что обстановку в Азовском море мы анализируем,
контролируем, соответствующие контрмеры отработали. Силы для
отражения возможного нападения имеем. ВМС начеку", – заявил
командующий ВМС.18 мая Россия ограничила судоходство для
украинских судов в Азовском море из-за проведения боевых
стрельб. Ограничения коснулись той части моря, которая
расположена ближе к Запорожской и Донецкой областям Украины. Запрет
действовал до 23 мая.18 июня секретарь Совета нацбезопасности и
обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в Азовском море
возможны провокации из-за усиления десантных возможностей
России.Договор 2003 года предусматривает, что Азовское море,
которое является внутренними водами Украины и РФ,
разграничивается линией государственной границы в соответствии с
соглашением между сторонами. Согласно документу, торговые суда
и военные корабли, а также другие государственные суда
под флагом РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих
целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе
свободой судоходства.Соглашение о разграничении этого моря линией
госграницы так и не было подписано.
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