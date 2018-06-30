В Чернигове работы по откачке воды были завершены уже в 26 домохозяйствах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черниговской области, передает .

"По состоянию на 17:00 для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 18 единиц техники, 13 мотопомп и 55 человек личного состава У ГСЧС Украины в области. Работы по откачке воды завершены в 26 домохозяйствах. Техника и личный состав выполняют работы по откачке воды на 19 улицах города. Дополнительно привлечено резервные силы Черниговского, Куликовского и Репкинского районных подразделений. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников", - говорится в сообщении.

Кроме того, произошло частичное разрушение стен двух жилых домов по ул. Толстого, 7 и Текстильщиков, 23. Отселены к родственникам три семьи. Относительно рассмотрения этого вопроса в 17:00 запланировано заседание комисии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также произошло частичное разрушение дорожного покрытия около автомобильного моста через реку Белоус Черниговского района.

"Движение по автодороге не нарушено, ремонтные работы дорожного покрытия будут проводиться с понедельника", - отметили спасатели.

Напомним, из-за интенсивных осадков произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах Чернигова.

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