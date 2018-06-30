Российский сенатор Игорь Морозов считает, что публикации немецкой медиакомпании Deutsche Welle на российскую тематику носят антироссийский характер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сенатор: Deutsche Welle перешла уже все границы журналистской этики Фото: ЕРА По мнению сенатора, Deutsche Welle "перешла уже все границы журналистской этики", а публикации компании носят обидный характер.Морозов подчеркнул, что подобные, посвященные российской тематике, публикации появляются на фоне "атак" правительств целого ряда стран на телеканал Russia Today.Он добавил, что Россия долго молчала в ответ на распространение русофобских и антироссийских настроений, а теперь должна "идти вперед".29 июня Роскомнадзор пригрозил остановить работу французского телеканала France24. Угроза приостановить вещание канала поступила на следующий день после того, как французской регулятор вынес предупреждение пропагандистскому вещателю RT France. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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