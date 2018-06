Популярному британскому певцу Эду Ширану не разрешили пристроить к своему особняку часовню. Об этом пишет The Telegraph . Сообщается, что Ширан планировал построить собственную часовню в "саксонском" стиле, чтобы устроить в ней свадьбу со своей невестой Черри Сиборн. Однако власти графства Суффолк, где располагается особняк исполнителя, запретили ему реализовать задумку. В официальном ответе совета графства говорится, что часовня не впишется в ландшафт, а кроме того в поселке уже имеется церковь. Местные жители также выступили против, поскольку посчитали, что часовня Ширана будет служить лишь "местом для свадеб богатых и знаменитых". Как сообщал svodka.net ранее, известного британского певца Эда Ширана во второй раз привлекли к суду из-за песни "Thinking Out Loud" , которую якобы списали с композиции Марвина Гэя "Let's Get It On". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



