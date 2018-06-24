|В ООН осудили давление на УПЦ в Украине: "радикализм как фактор роста религиозной нетерпимости"
|24.06.2018 16:54
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21 июня 2018 года международная правозащитная организация «Группа информации по преступлениям против личности» (IGCP) и Российский Фонд Мира при поддержке Постпредства Российской Федерации при Штаб-квартире ООН в Женеве провели мероприятие на тему «Радикализм как фактор роста религиозной нетерпимости и преследований на почве религии»
Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном организаторами по итогам мероприятия.
Мероприятие состоялось в рамках 38-й сессии Совета по правам человека ООН, в аудитории XI Корпуса А главного здания Организации Объединённых Наций. На презентации доклада присутствовали делегаты из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Ирака, Китая, Кубы, Латвии, Пакистана, Сингапура, Эквадора и ряда международных правозащитных организаций.
В рамках мероприятия сотрудники IGCP координатор Максим Вилков и эксперт Даниил Глумов представили материалы, которые акцентировали внимание собравшихся на опасности роста радикализма и в частности этнического национализма в Европе.
Для современной Европы ярким примером того, как рвущиеся к власти неонацисты способны влиять на межконфессиональный разговор, является пример Украины, где исторически действует сразу несколько конфессий, относящих себя к православию. Причем большинство из них (по количеству конфессий, но не по количеству прихожан) исторически резко противопоставляли себя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), отметили организаторы мероприятия.
В документе также подчеркивается, что каноническая УПЦ, будучи крупнейшей религиозной организацией страны, является единственной с первого дня так называемого «майдана» призывавшей к деэскалации насилия, миру и согласию.
В представленных материалах были приведены многочисленные факты открытого проявления насилия в отношении священнослужителей и прихожан Украинской Православной Церкви, организованные украинскими радикалами с молчаливого согласия (а нередко — и прямого одобрения) представителей неканонических православных церквей.
Храмы, принадлежащие Украинской Православной Церкви (особенно — на Западной Украине и в городе Киеве) за последние несколько лет часто поджигались, разрушались, закрывались и переходили под юрисдикцию так называемого «Киевского патриархата».
Сторонники радикальных националистических организаций, таких как С-14 и «Правый Сектор» ответственны не только за насилие в отношении представителей Украинской Православной Церкви, но и за развёртывание широкомасштабной информационной кампании, направленной на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни на Украине.
Особенно важно, что с 2016 года, давление на каноническую УПЦ на Украине приобрело системный, государственный характер. В нем принимают участие представители всех ветвей власти Украины, включая министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и Президента Украины Петра Порошенко. Согласно принятым решениям, священнослужители УПЦ отстранены от службы в церквях МВД и прочих силовых структур, облегчен «переход», а по факту — рейдерский захват храмов УПЦ представителями других конфессий, в отношении священнослужителей УПЦ и поддерживающих их правозащитников, проводятся расследования по подозрению в «шпионаже и сепаратизме». Вершиной этого процесса, является объявленный президентом Порошенко курс на создание единой православной церкви Украины, который, по задумке его вдохновителей, должен привести к изгнанию канонической Украинской Православной Церкви из Украины.
В ходе презентации собравшиеся делегаты из разных стран мира смогли ознакомиться с детализованными картами, статистическими данными и фотографиями с мест, где совершались акты насилия в отношении храмов, прихожан и священнослужителей Украинской Православной Церкви.