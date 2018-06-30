Погода, Новости, загрузка...
Разработали мобильное приложение для тех, кто едет в Польшу
30.06.2018 19:23
Разработали мобильное приложение для тех, кто едет в Польшу По теме:

В Украине разработали мобильное приложение для отслеживанием очередей на украинской границе во Львовской области.

Директор департамента консульской службы Украины Василий Кирилич сообщил об этом в Twitter, передает со ссылкой на .

Доступ к нему явился для пользователей .

"Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения (iPhone)", - отметил представитель .

Скачать его можно за ссылкой.

Год назад, 11 июня 2017 начал действовать безвизовый режим Украины с государствами Европейского Союза. Соответствующее соглашение 17 мая 2017 президент и председатель Европарламента Антонио Таяни подписали в Страсбурге. Украина получила безвиз только на третий год президентства Порошенко.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить