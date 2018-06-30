Разработали мобильное приложение для тех, кто едет в Польшу По теме: В Украине разработали мобильное приложение для отслеживанием очередей на украинской границе во Львовской области. Директор департамента консульской службы Украины Василий Кирилич сообщил об этом в Twitter, передает со ссылкой на . Доступ к нему явился для пользователей . "Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения (iPhone)", - отметил представитель . Скачать его можно за ссылкой. Год назад, 11 июня 2017 начал действовать безвизовый режим Украины с государствами Европейского Союза. Соответствующее соглашение 17 мая 2017 президент и председатель Европарламента Антонио Таяни подписали в Страсбурге. Украина получила безвиз только на третий год президентства Порошенко.











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