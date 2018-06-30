|Разработали мобильное приложение для тех, кто едет в Польшу
|30.06.2018 19:23
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В Украине разработали мобильное приложение для отслеживанием очередей на украинской границе во Львовской области.
Директор департамента консульской службы Украины Василий Кирилич сообщил об этом в Twitter, передает со ссылкой на .
Доступ к нему явился для пользователей .
"Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения (iPhone)", - отметил представитель .
Скачать его можно за ссылкой.
Год назад, 11 июня 2017 начал действовать безвизовый режим Украины с государствами Европейского Союза. Соответствующее соглашение 17 мая 2017 президент и председатель Европарламента Антонио Таяни подписали в Страсбурге. Украина получила безвиз только на третий год президентства Порошенко.
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