|Врач не дал пациенту успокоительное и получил в челюсть
|30.06.2018 19:39
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Неизвестный сломал врачу скорой помощи челюсть, потому что тот не захотел давать нужный ему медицинский препарат.
Это произошло 30 июня около 3:00 и городе Ватутино Черкасской области, передает со ссылкой на .
Мужчина пришел в приемное отделение и потребовал, чтобы врач дал успокаивающий препарат "Барбовал". Эти лекарства, в зависимости от дозы дают транквилизирующий и снотворный эффекты. Их применяют в случаях повышенной возбудимости, бессонницы, истерии. Врач отказал, ведь подобных средств в перечне для оказания скорой медицинской помощи нет. В результате посетитель набросился на медика.
"На шум, который поднялся в отделении, прибежали водители, которые скрутили нападавшего и вызвали полицию", - сообщил директор Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун.
Пострадавшего доставили в областную больницу для проведения сложной операции. Он получил двойной перелом челюсти.
В Деснянском районе возле диагностического центра неизвестные напали на врача Юрия Лиску. У мужчины диагностировали перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рассечение мягких тканей.