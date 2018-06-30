В I квартале текущего года предприятиями-юридическими лицами, основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля, было реализовано продовольственных товаров на 65 млрд 459 млн грн, что на 25,8% больше, чем за аналогический период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает

Так, в течение отчетного периода, покупая продовольствие, больше только денег украинцы потратили на кондитерские изделия (включая мороженое) - 4,5 млрд грн.

Далее в списке наибольших затрат украинцев следуют табачные изделия - 4,2 млрд грн, молоко и продукты молочные - 4,089 млрд грн, свежие плоды, ягоды, виноград и орехи - 4,005 млрд грн.

При этом, в течение I квартала 2018 года, покупая продовольствие, меньше только денег украинцы потратили на жиры животные пищевые - 10,1 млн грн, соль - 78 млн грн, консервы фруктово-ягодные - 156,8 млн грн, полуфабрикаты мясные - 181,1 млн грн.

Добавим, что за последние пять лет (I квартал 2018 года - к I кварталу 2013 года) оборот розничной торговли продовольственными товарами в Украине вырос на 74,5%.

Напомним, в Национальном банке рассчитывают, что благодаря проведению более жесткой монетарной политики в 2020 году потребительская инфляция достигнет лишь 5%.

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