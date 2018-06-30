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Несколько сотен байкеров проехали по центру Киева в рамках празднования 115-летия мотокомпании Harley Davidson. Об этом сообщает корреспондент.

Владельцы мотоциклов известного мотопроизводителя начали собираться у мотосалона Harley Davidson в 12:00. После фотосессии байкеры направились колонной к Софийской площади.

Там мотолюбители показывали свои мотоциклы и фотографировались со всеми желающими. На праздник собрались члены байкерских клубов Украины и обычные любители мотоциклов. Стоит отметить, что на Софийскую площадь приехали не только владельцы Harley Davidson, но и других байков.

Главным поводом для заезда, по словам байкеров, является не столько "день рождения", сколько эмоции, полученные от таких мероприятий.

"Чувствуешь себя частью большой семьи. Когда я еду в колонне, с такими же ребятами, как я, которые дышат этой культурой, тогда начинаешь понимать - мотоцикл это на всю жизнь", - рассказал Сергей, приехавший на своем мотоцикле встретиться со старыми друзьями.

Напомним, в Киеве состоялся масштабный мотофестиваль "MotoOpenFest".

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