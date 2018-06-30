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Украинские Национальные Новости информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну суббота, 30 июня 2018
20:48
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*/ Суббота, 30 июня 2018, 20:30 • Владислав Хлынин • 2055 Версия
для печати В центре Киева прошел байкерский заезд
фотогалерея
/*
*/ //
Несколько сотен байкеров проехали по центру Киева в рамках
празднования 115-летия мотокомпании Harley Davidson. Об этом
сообщает корреспондент.
Владельцы мотоциклов известного мотопроизводителя начали
собираться у мотосалона Harley Davidson в 12:00. После фотосессии
байкеры направились колонной к Софийской площади.
Там мотолюбители показывали свои мотоциклы и фотографировались
со всеми желающими. На праздник собрались члены байкерских клубов
Украины и обычные любители мотоциклов. Стоит отметить, что на
Софийскую площадь приехали не только владельцы Harley Davidson, но
и других байков.
Главным поводом для заезда, по словам байкеров, является не
столько "день рождения", сколько эмоции, полученные от таких
мероприятий.
"Чувствуешь себя частью большой семьи. Когда я еду в колонне, с
такими же ребятами, как я, которые дышат этой культурой, тогда
начинаешь понимать - мотоцикл это на всю жизнь", - рассказал
Сергей, приехавший на своем мотоцикле встретиться со старыми
друзьями.
Напомним, в Киеве состоялся масштабный мотофестиваль
"MotoOpenFest".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира