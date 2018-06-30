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Силы операции Объединенных сил отработали Краматорск: раскрыто 18 преступлений, задержаны трое боевиков
30.06.2018 19:51
К отработке силами операции Объединенных сил Краматорска Донецкой области привлекались сотрудники местного отдела полиции, управления патрульной полиции, подразделения патрульной службы полиции особого назначения, военнослужащие Нацгвардии и военной службы правопорядка. Правоохранители патрулировали Краматорск и близлежащие поселки Фото: police.dn.ua В ходе операции были задействованы сотрудники Краматорского отдела полиции, управления патрульной полиции, подразделения патрульной службы полиции особого назначения, военнослужащие Нацгвардии и военной службы правопорядка.Правоохранители патрулировали Краматорск и близлежащие поселки. Въезды-выезды из города и стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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