К отработке силами операции Объединенных сил Краматорска Донецкой
области привлекались сотрудники местного отдела полиции, управления
патрульной полиции, подразделения патрульной службы полиции особого
назначения, военнослужащие Нацгвардии и военной службы
правопорядка. Правоохранители патрулировали Краматорск и
близлежащие поселки Фото: police.dn.ua В ходе операции были
задействованы сотрудники Краматорского отдела полиции, управления
патрульной полиции, подразделения патрульной службы полиции особого
назначения, военнослужащие Нацгвардии и военной службы
правопорядка.Правоохранители патрулировали Краматорск и близлежащие
поселки. Въезды-выезды из города и стра
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