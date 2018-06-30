В субботу, 30 июня, в Хельсинки количество участников ЛГБТ-марша, который недавно прошел в крупнейшем городе Финляндии, в этом году достигло 100 000. Такие данные предоставила полиция Хельсинки в Twitter, передает Громадське .

Также, в полиции отметили, что этот показатель гораздо выше, чем в прошлые годы.

"Хельсинки-прайд: в этом году насчитывается гораздо больше участников, чем в последние годы, полиция оценивает, что количество участников приближается к 100 000", - сказано в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, в Австрии Конституционный суд постановил, что правительство страны должно разрешить гражданам при желании указать в официальных документах третий пол.

Суд признал существование третьего пола после рассмотрения дела интерсекс-активиста Алекса Юргена, безуспешно пытавшегося изменить пол в документах на "интерсекс", "открытый" или другое аналогичное слово.

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