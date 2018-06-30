За 26 лет Европа не научилась решать проблемы с появлением
вооруженных конфликтов, к которым причастна РФ, отметил
экс-президент Украины Виктор Ющенко. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Ющенко: Происходящее сегодня в Украине не
является внутренним делом Фото: Віктор Ющенко / Facebook "В
Восточной Европе мы имеем шесть войн. У каждой из этих войн есть
свой агрессор – [президент РФ] Владимир Путин. Это
геополитические конфликты", – сказал он.В числе вооруженных
конфликтов с участием РФ экс-президент упомянул Нагорный Карабах,
Приднестровье, войну в Грузии, аннексию Крыма и войну на
Донбассе."Происходящее сегодня в Украине не является внутренним
делом этой страны..." – подчеркнул Ющенко.По его словам, за 26
лет, которые прошли с начала первого конфликта с участием РФ –
Нагорного Карабаха, Европа не научилась урегулировать такие
конфликты.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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