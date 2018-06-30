За 26 лет Европа не научилась решать проблемы с появлением вооруженных конфликтов, к которым причастна РФ, отметил экс-президент Украины Виктор Ющенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ющенко: Происходящее сегодня в Украине не является внутренним делом Фото: Віктор Ющенко / Facebook "В Восточной Европе мы имеем шесть войн. У каждой из этих войн есть свой агрессор – [президент РФ] Владимир Путин. Это геополитические конфликты", – сказал он.В числе вооруженных конфликтов с участием РФ экс-президент упомянул Нагорный Карабах, Приднестровье, войну в Грузии, аннексию Крыма и войну на Донбассе."Происходящее сегодня в Украине не является внутренним делом этой страны..." – подчеркнул Ющенко.По его словам, за 26 лет, которые прошли с начала первого конфликта с участием РФ – Нагорного Карабаха, Европа не научилась урегулировать такие конфликты.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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