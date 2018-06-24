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Восьми причастным к нападению на табор ромов во Львове сообщили о подозрении, всего к инциденту причастно 11 человек – прокуратура
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24.06.2018 16:55
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По факту нападения на лагерь ромов во Львове правоохранители
открыли уголовные производства по четырем статьям Уголовного
кодекса Украины, отметили в прокуратуре Львовской области. На
лагерь ромов во Львове напали в ночь на 24 июня Фото: lv.npu.gov.ua
"Установлена причастность 11-ти жителей Львова и прилегающих сел к
нападению на лагерь ромов близко села Сокольники. Следствием
установлено, что группа молодых людей, вооружившись предметами,
умышленно приспособленными для нанесения телесных повреждений
(ножами, металлическими трубами, цепями), напали на лагерь, в
котором временно проживали лица ромской национальности", –
говорится в сообщении.Правоохранители открыли уголовные
производства по п. 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство по
предварительному сговору группой лиц); ч. 3 ст. 161
(умышленные действия, направленные на разжигание национальной,
расовой вражды и ненависти, повлекшие тяжкие последствия); ч.
4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предметов,
умышленно приспособленных и заранее подготовленных для нанесения
телесных повреждений); ч. 1 ст. 304 (вовлечение
несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса
Украины.Задержано восемь человек (один взрослый и семь
несовершеннолетних), им сообщили о подозрении. Также в
прокуратуре уточнили, что в результате нападения 24-летний житель
Закарпатской области получил многочисленные ножевые ранения, из-за
которых умер, а еще три человека – 10-летний мальчик,
30-летняя женщина и 19-летний юноша – были ранены. Ранее сообщалось
о четырех раненых.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова
совершено нападение. Все пострадавшие – ромы из
Закарпатья. Полиция задержала семерых несовершеннолетних
злоумышленников и 20-летнего организатора нападения.
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