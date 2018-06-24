По факту нападения на лагерь ромов во Львове правоохранители открыли уголовные производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, отметили в прокуратуре Львовской области. На лагерь ромов во Львове напали в ночь на 24 июня Фото: lv.npu.gov.ua "Установлена причастность 11-ти жителей Львова и прилегающих сел к нападению на лагерь ромов близко села Сокольники. Следствием установлено, что группа молодых людей, вооружившись предметами, умышленно приспособленными для нанесения телесных повреждений (ножами, металлическими трубами, цепями), напали на лагерь, в котором временно проживали лица ромской национальности", – говорится в сообщении.Правоохранители открыли уголовные производства по п. 12, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц); ч. 3 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, повлекшие тяжкие последствия); ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предметов, умышленно приспособленных и заранее подготовленных для нанесения телесных повреждений); ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины.Задержано восемь человек (один взрослый и семь несовершеннолетних), им сообщили о подозрении. Также в прокуратуре уточнили, что в результате нападения 24-летний житель Закарпатской области получил многочисленные ножевые ранения, из-за которых умер, а еще три человека – 10-летний мальчик, 30-летняя женщина и 19-летний юноша – были ранены. Ранее сообщалось о четырех раненых.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова совершено нападение. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых несовершеннолетних злоумышленников и 20-летнего организатора нападения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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