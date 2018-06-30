|В Индии тысячи людей протестуют, требуя смертной казни изнасиловавшим семилетнюю девочку
|30.06.2018 20:01
|
В центральной Индии тысячи людей вышли протест на этой неделе, таким образом требуя казнить нападающих, которые изнасиловали семилетнюю девочку. Об этом сообщает Радио Свобода.
Согласно информации правоохранителей, на уличные протесты в восьми городах региона вышли тысячи людей.
Случай произошел, когда девочка ждала родителей, которые должны были ее забрать из школы. На видео, которые получили с камер соседних магазинов, видно ее с одним из обвиняемых, позже жертву без сознания нашли в близлежащих кустах.
Также в полиции рассказали, что за совершение преступления в городе Менсаур были арестованы двое мужчин. Пострадавшую доставили в больницу, она проходит лечение.
Поделитесь статьей с друзьями