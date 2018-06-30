В центральной Индии тысячи людей вышли протест на этой неделе, таким образом требуя казнить нападающих, которые изнасиловали семилетнюю девочку. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно информации правоохранителей, на уличные протесты в восьми городах региона вышли тысячи людей.

Случай произошел, когда девочка ждала родителей, которые должны были ее забрать из школы. На видео, которые получили с камер соседних магазинов, видно ее с одним из обвиняемых, позже жертву без сознания нашли в близлежащих кустах.

Также в полиции рассказали, что за совершение преступления в городе Менсаур были арестованы двое мужчин. Пострадавшую доставили в больницу, она проходит лечение.