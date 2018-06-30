В Дарницкого моста неизвестные бросали камни в проезжающие под мостом машины.

Об этом сообщил водитель, автомобиль которого пострадал от рук хулиганов, передает со ссылкой на .

"Хочу поделиться видеозаписью, где" хорошие детишки "бросают камни из Дарницкого моста по проезжающим автомобилям. У меня все обошлось тремя вмятинами с царапинами", - написал он.

Судя по видео, хулиганы стояли на одном из съездов с моста, который проходит над Надднепрянским шоссе.

На записи видно, что в машину автора видео полетел камень, когда он проезжал под этим съездом. По словам водителя, произошло это 28 июня в 19:08.

В возле Индустриального моста пьяный водитель устроил масштабное . В результате инцидента пострадали две машины, а машина виновника повисла на ступеньках тротуара.

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