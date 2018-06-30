По данным издания Gazeta.zp.ua, в Бердянске Запорожской области у
народного депутата от "Воли народа" Александра Пономарева случился
искренний приступ, после чего его доставили в одну из больниц
Запорожья. Пономареву 56 лет Фото: znaj.ua В Бердянске у него
случился искренний приступ. По предварительным данным, у нардепа
обширный инфаркт, пишет издание.На данный момент никаких
подробностей о состоянии здоровья Пономарева нет.Нардепу 56 лет.7
февраля прокуратура начала уголовное производство в
отношении Пономарева за препятствование работе журналистов.18 мая
генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду
представление на снятие неприкосновенности с Пономарева.7
июня регламентный комитет Рады признал представление генпрокурора
по неприкосновенности нардепа Пономарева немотивированным.
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