По данным издания Gazeta.zp.ua, в Бердянске Запорожской области у народного депутата от "Воли народа" Александра Пономарева случился искренний приступ, после чего его доставили в одну из больниц Запорожья. Пономареву 56 лет Фото: znaj.ua В Бердянске у него случился искренний приступ. По предварительным данным, у нардепа обширный инфаркт, пишет издание.На данный момент никаких подробностей о состоянии здоровья Пономарева нет.Нардепу 56 лет.7 февраля прокуратура начала уголовное производство в отношении Пономарева за препятствование работе журналистов.18 мая генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с Пономарева.7 июня регламентный комитет Рады признал представление генпрокурора по неприкосновенности нардепа Пономарева немотивированным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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