На праздновании Дня независимости США, который отмечается ежегодно 4 июля, в Американском доме в Киеве устроили забег в мешках. Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в Facebook, передает

Тема нынешнего празднования - рок-культура. На присутствующих ждали игры и развлечения на открытом воздухе.

"Забег в мешках сегодня в Американском доме на праздновании Дня независимости США", - подписали соответствующее видео в диппредставительстве.

На мероприятии присутствовала посол США в Киеве Мари Йованович, которая поздравила присутствующих с установленной на месте празднования сцены.

Напомним, посол США устроила дома "женскую" вечеринку.

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