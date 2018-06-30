В течение двух дней на Морском вокзале Одессы будет открыт доступ граждан на военные корабли Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Военные продемонстрируют вооружение и боевую технику, заявляют в командовании ВМС, передает со ссылкой на .

"Завтра в Одессе состоится церемония включения в состав ВМС ВС Украины баков "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг", "Никополь". После чего - традиционное поднятие флага и провозглашения поздравления с Днем ВМС ВС Украины. Кроме того, все желающие смогут посетить корабли", - отметили в пресс-центре.

Вечером на ул. Дерибасовской состоится концерт по случаю Дня ВМС ВС Украины.

Основные мероприятия по случаю праздника пройдут 1 июля в Одессе, Николаеве, Херсоне, Измаиле, Южном и Очакове.

Командование ВМС ВС Украины завершает обработку контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд" от . Катера будут переданы Украине бесплатно, но их транспортировки, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы будут производиться за счет украинской стороны.

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