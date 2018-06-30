Украинский гидрометцентр ожидает, что в июле средняя месячная температура в Украине достигнет 20-24 градусов тепла.

В горных районах температура в июле будет держаться в пределах 11-16 градусов, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

По данным гидрометцентра, абсолютный максимум температуры воздуха достигнет 31-39 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях кое-где 40-41 градусов, в горных районах - 24-30. Абсолютный минимум температуры - 2-11 градусов, в Карпатах - от 0 до 1 градуса тепла.

Среднее месячное количество осадков ожидается в пределах 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, в Тернопольской и Хмельницкой областях - 103-184 мм, в южной части кое-где 29-47 мм.

Абсолютный максимум температуры в июле составит +31…+39°, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами: +40…+41°, в горных районах: +24…+30°, сообщили в Укргидрометцентре. Больше читайте тут: gordonua.com/...metcentr-253563.html

Абсолютный максимум температуры в июле составит +31…+39°, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами: +40…+41°, в горных районах: +24…+30°, сообщили в Укргидрометцентре. Больше читайте тут: gordonua.com/...metcentr-253563.html