Posted By: укроп.org

Если сложить затраты на питание и вредные привычки, то наша страна занимает второе место.

А если сложить затраты на питание и вредные привычки, то наша страна занимает второе место.

Украина входит в топ стран, граждане которых больше только тратят на продукты. Об этом написал на своей странице в соцсети генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства США.

Итак, согласно американской статистике, украинцы потратили на продукты 38% своих доходов. Впрочем, для нас это не новость – ведь министр соцполитики уже давным-давно нам рассказал, что у нас нет никакой культуры питания и едим мы очень много.

Но, к счастью, есть еще едоки в мире похлеще нас! Это Пакистан (здесь проедается 42% доходов) и Нигерия (59%).

Страной, где граждане имеют наименьшие затраты на продукты и вредные привычки, являются США (6,3%), а в Европе – британцы (8,1%).

Если же сложить расходы на питание и вредные привычки, то мы и вовсе выхдим на второе место со своими 46% расходов. Впереди нас только Нигерия (60%), а вот Пакистан опустился на третью строчку этого "хит-парада" - 43%.

По словам Дорошенко, расходы изучались в 92 странах мира, и выяснилось: из года в год существенных изменений не происходит. Так, за пять лет исследований американцы уменьшили свои расходы на 0,5%, немцы, наоборот, увеличили их на 0,5%, а украинцы увеличили на 1,1%.